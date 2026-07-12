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ਓਮਾਨ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲਾਪਤਾ, 10 ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। 10 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ATTACK ON COMMERCIAL VESSEL
ਓਮਾਨ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲਾਪਤਾ, 10 ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ (AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 12, 2026 at 3:28 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ GFS ਗਲੈਕਸੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 11 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਲਈ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।'

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ

'ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੇਲ ਅਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਵੇਲ ਅਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਲਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।"

TAGGED:

INDIANS MISSING FROM VESSEL
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ
COAST OF OMAN
ਓਮਾਨ ਤੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਹਮਲਾ
ATTACK ON COMMERCIAL VESSEL

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