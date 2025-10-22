ETV Bharat / bharat

ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ, ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਰੇਲਵੇ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

RAILWAY ACCIDENT IN MATHURA
ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 13 ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 22, 2025 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮਥੁਰਾ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ-ਛਤੀਕਾਰਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 12 ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪ-ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 12 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀਆਂ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

RAILWAY ACCIDENT IN MATHURA
ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 13 ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ (Etv Bharat)

ਹਾਦਸਾ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਦਸਾ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ-ਛਤੀਖਾਰਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ 1408 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਡੱਬੇ ਪਲਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਗਰਾ ਏਡੀਆਰਐਮ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ) ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਡੱਬੇ ਦੀ ਕਲਪਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ

ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਛਤੀਖਾਰ ਰੂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਆਗਰਾ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ।

RAILWAY ACCIDENT IN MATHURA
ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 13 ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ (Etv Bharat)

ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀ। ਲੱਗਭਗ 10 ਡੱਬੇ ਅਚਾਨਕ ਪਲਟ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਮ ਅੱਪ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ OHE ਤਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰੇਲਵੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਗਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਛੱਤੀਕਾਰਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 12 ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਰੇਲਵੇ NDRF ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਮਥੁਰਾ - 0565-2402008 ਅਤੇ 0565-2402009, ਆਗਰਾ ਕੈਂਟ - 0562-2460048 ਅਤੇ 0562-2460049, ਧੌਲਪੁਰ - 0564-2224726, ਟੁੰਡਲਾ - 7392959711, ਇਟਾਵਾ - 75250 01249 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹਨ।

TAGGED:

MATHURA TRAIN ACCIDENT
MATHURA GOODS TRAIN DERAILED
ਮਥੁਰਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ
ਮਥੁਰਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸਾ
RAILWAY ACCIDENT IN MATHURA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

Apple ਹੋਇਆ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ, iPhone 17 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਖਰੀਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ ਇਹ ਪੱਤਾ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.