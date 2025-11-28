ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਾਬੂ

ETV Bharat / bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਂਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਂਗ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਬੰਧੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਪਸ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਚੇਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।

'ਤਕਨੀਕੀ, ਗੁਪਤ ਨਿਗਰਾਨੀ'

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਧੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 24-25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਗੁਪਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ।

ਬੰਧੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕੌਣ ਹੈ?

ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਸਾਲਾ ਸੇਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ 13 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ - ਦਲਜੋਤ ਰੀਹਲ, ਸੀਪੂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀ - ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ:

ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 10 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 7 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਂਗ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਦਲਜੋਤ ਰੀਹਲ ਅਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਸਨ, ਜੋ ਸੀਪੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਪੂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਪੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬੰਧੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।

ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼:

ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ - ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ - ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 84 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸੇਖੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ।

ਇਹ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਪੀਐਕਸ-3 ਅਰਧ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕੈਪਸ ਕੈਫੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਬੰਦੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁੱਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307/34 ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਰੋਹ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਖੋਂ, ਸੋਨੂੰ ਖੱਤਰੀ, ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ

