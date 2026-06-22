ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Published : June 22, 2026 at 8:33 AM IST
ਏਰਨਾਕੁਲਮ (ਕੇਰਲ): ਵਾਈਪੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਡੈੱਕ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਈਪੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਡੈੱਕ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ।
ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਅੱਗ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਵਾਈਪੀਨ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੋਸ਼੍ਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰਫ੍ਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਟਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗ ਹੋਰ ਵਾਟਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲੇ।
ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਚੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਚ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।