13 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਕਈ ਲੋਕ ਫਸੇ
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : April 29, 2026 at 10:46 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੌਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੇਨਿਊ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਅੱਠਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ। ਅੱਗ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਿਫਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਠਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਰਾਹੁਲ ਪਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
#WATCH | Uttar Pradesh: A massive fire has broken out at Gaur Green Avenue in Abhay Khand, Indirapuram, Ghaziabad. More details awaited. pic.twitter.com/9t5OsoInfL— ANI (@ANI) April 29, 2026
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਇੰਜਣ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
VIDEO | Ghaziabad: Massive fire breaks out in Green Avenue Society flat, Indirapuram. Fire tenders rush to the spot.— Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2026
A resident of society, Rohit says, “Around 10-12 flats are gutted in the fire. Maybe there was some light (electricity) issue. I do not have full information.”… pic.twitter.com/wJKeRn9MUA
ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 10 ਫਲੈਟ ਤਬਾਹ
ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨੇੜਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨੇੜਲੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 10 ਫਲੈਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।