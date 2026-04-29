ETV Bharat / bharat

13 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਕਈ ਲੋਕ ਫਸੇ

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਠਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 29, 2026 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੌਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੇਨਿਊ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਅੱਠਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ। ਅੱਗ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਿਫਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ (Etv Bharat)

ਅੱਠਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ

ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਰਾਹੁਲ ਪਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਇੰਜਣ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।

ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 10 ਫਲੈਟ ਤਬਾਹ

ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨੇੜਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨੇੜਲੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 10 ਫਲੈਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.