ETV Bharat / bharat

ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ; ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਡੱਬੇ

ਕੋਟਾ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ-ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

RAJDHANI EXPRESS FIRE ACCIDENT
ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (ਫੋਟੋ: ਕੋਟਾ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 17, 2026 at 9:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੋਟਾ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12431 ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ-ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 5:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕਰਮਗੜ੍ਹ ਅਲੋਟ ਅਤੇ ਲੂਣੀ ਰਿਚਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਏਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਲਆਰ ਡੱਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਏ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (Etv Bharat)

ਕੋਟਾ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12431 ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਰਾਹਤ ਰੇਲਗੱਡੀ (ਏਆਰਐਮਈ) ਭੇਜੀ ਗਈ। ਡੀਆਰਐਮ ਅਨਿਲ ਕਾਲੜਾ, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅੱਗ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।

ਅੱਗ ਗੁਆਂਢੀ ਡੱਬਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਯਾਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਲਈ ਭੱਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ (ਓਵਰਹੈੱਡ ਉਪਕਰਣ - ਓਐਚਈ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਸੀਐਮ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। SLR ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਸੀਐਮ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12955 ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ ਜੈਪੁਰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮਹਿਦਪੁਰ ਰੋਡ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀ-1 ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੋਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕੋਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

TRIVANDRUM NIZAMUDDIN RAJDHANI
KOTA RAILWAY DIVISION
TRAIN ACCIDENT
ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ
RAJDHANI EXPRESS FIRE ACCIDENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.