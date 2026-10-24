ਸੈਕਟਰ 125 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 5-6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੇੜਲੀਆਂ ਪੰਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
Published : October 24, 2026 at 4:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਨੋਇਡਾ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 126 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 125 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਥਾਣਾ 126 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੈਕਟਰ 125 ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀਆਂ ਪੰਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਵਾਹਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅੱਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
#WATCH दिल्ली: शाहदरा की गीता कॉलोनी में राजाराम कोहली मार्ग के पास कचरे के ढेर में आग लग गई। दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है। https://t.co/kpCbmLLNPC— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2026
ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸੈਕਟਰ 126 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਚਾਹ ਅਤੇ ਸਨੈਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਚਾਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 126 ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"