ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ 37 ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ; ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ।
Published : March 21, 2026 at 3:38 PM IST
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਓਡੀਸ਼ਾ-ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਮਭਦਰਪੁਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕੋਂਡਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਗੂ ਖਿਲ ਵੀ ਇਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਸੀ। ਅੱਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੇ 37 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਗੂ ਖਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਗੂ ਖਿਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ: "ਮੈਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੁੰਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ 'ਨੀਲਕੰਠੇਸ਼ਵਰ' (ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਬੱਸ) ਨਾਮਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਮਭਦਰਪੁਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮਾਈਲ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਟਲ ਗਿਆ
ਤੁਰੰਤ ਹੋਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।