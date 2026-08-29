ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਐਮਡੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋ. ਜੇ. ਫਿਲਿਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਐਮਡੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋ. ਜੇ. ਫਿਲਿਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ
ਐਮਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਸਥਾਪਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : August 29, 2026 at 8:25 PM IST
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇ. ਫਿਲਿਪ ਵੂਮੈਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇ. ਫਿਲਿਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਨ ਨੇ XIME ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ (AIMS) ਦੇ 37ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ। 'ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ' ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
'ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ'
ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
'ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।'
"ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਚਿੰਤਕ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣਨਗੇ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।'- ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
'ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ'
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਐਮਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਸਥਾਪਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
'ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ'
ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰਨ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ, ਸੈਮ ਸਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਦਵੈਤ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਨ।
'ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਨੀਸ਼ਾ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੋਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਰਨਿੰਗ ਵਾਹਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ:
ਨੈਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (NAAC) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ GRG ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਟਰੱਸਟੀ, ਅਤੇ CII ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ CII ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੰਦਿਨੀ ਰੰਗਾਸਵਾਮੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 'ਸਾਊਥ ਪਾਵਰ ਲਿਸਟ-100' ਵਿੱਚ aja Kiron ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।