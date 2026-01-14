ETV Bharat / bharat

ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਪਾਲੀ ਸਿਗਨਲ

ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

nepalese signals in pithoragarh
ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 14, 2026 at 1:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੇਪਾਲੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਕੋਟ ਬਲਾਕ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਝੂਲਾਘਾਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਡਾ ਅਤੇ ਬਦਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

nepalese signals in pithoragarh
ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ... (ETV Bharat)

ਨੇਪਾਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਗਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਨਿਲ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ-

ਜਦਕਿ, ਦੁਨੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਘਾਟ ਮਟਕੋਡਾ, ਬਸੇਰਾ, ਸਿਰਕੁਚ, ਜਖਪੰਤ, ਮਾਜੀਰਕੰਡਾ, ਚਯਾਉਦੀ, ਜ਼ਰਕਾਨੀ, ਢੋਲਾਖੋਲ ਅਤੇ ਕਟਿਆਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੀਆਈਸੀ ਮਾਇਆਲੇਖ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਅਨਿਲ ਚੰਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ

ਅਨਿਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1046 ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ: ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਨਿਲ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ-

ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 1046 ਵਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

nepalese signals in pithoragarh
ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ... (ETV Bharat)

ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਨੀਕ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਨਾਲੀਛੀਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਚੂਲਾ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਧਾਰਚੂਲਾ ਤੋਂ ਪੰਚੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੇਪਾਲੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। BSNL ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ 5G ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਟਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅਤੇ ਜੀਓ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

-ਆਸ਼ੀਸ਼ ਭਟਗੈਨ, ਡੀਐਮ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ

nepalese signals in pithoragarh
ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ... (ETV Bharat)

ਨੇਪਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

PITHORAGARH NO MOBILE NETWORK
JHOOLAGHAT MOBILE SIGNAL
ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ
ਨੇਪਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ
NEPALESE SIGNALS IN INDIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.