CNG ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ: 3 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਮੁੰਡਕਾ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਕਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਪ 'ਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਭਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : August 19, 2026 at 6:43 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਕਾ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਕਲਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਐਨਜੀ ਪੰਪ 'ਤੇ ਗੈਸ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
#WATCH | Delhi: Three people died in a blast in a truck at a CNG refilling pump at Tikri Kalan. The incident occurred when CNG was being pumped into the truck. pic.twitter.com/DpOkcsHQtS— ANI (@ANI) August 19, 2026
ਹਾਦਸਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ
ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿੱਕਰੀ ਕਲਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੀਐਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਪੰਪ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਗੈਸ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਿਫਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਟ ਗਿਆ।
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ
ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਛੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਧਮਾਕਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।