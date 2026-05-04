ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਪਾਰਟੀਆਂ,ਬਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰ

ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਪਾਰਟੀਆਂ (Getty Image)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 4, 2026 at 8:28 AM IST

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਲੱਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਂਡੀੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਯੂਡੀਐਫ ਵਰਕਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ'

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ LDF ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ CPI(M) ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ 16 ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ'

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਡੀਐਫ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਮਲਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।" ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾਇਆ।'

'ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ'

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੱਕੜ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਯੂਡੀਐਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ।" ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਲਈ LED ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।" ਭਾਜਪਾ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨੇਮੋਮ, ਕਜ਼ਾਕੂਟਮ, ਮੰਜੇਸ਼ਵਰਮ, ਪਲੱਕੜ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵੱਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਐਲਡੀਐਫ ਅਤੇ ਯੂਡੀਐਫ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ।"

