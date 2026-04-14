"ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ..." ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਮੰਤਰੀ

ਬਿਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ,ਕਈ ਆਗੂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 14, 2026 at 1:05 PM IST

ਪਟਨਾ/ਬਿਹਾਰ: ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪਲ- ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

"ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।'" - ਰਾਮਕ੍ਰਿਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਮੰਤਰੀ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ

ਰੋ ਪਏ ਲੇਸੀ ਸਿੰਘ

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਲੇਸੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1995 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ) ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ।" ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਸੀ ਸਿੰਘ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਈ।

"ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ, ਮੰਤਰੀ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਿਤੀਸ਼

ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਖਨ ਦੇਵ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਿਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।"

ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਜਾਣੋ-

  1. ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ: ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ।
  2. ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ: ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ।
  3. ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ।
  4. ਦੁਪਹਿਰ 3:15 ਵਜੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਈਦ ਅਤਾ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
  5. ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ: ਐਨਡੀਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ-

  1. ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ: ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।
  2. ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
  3. ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਵਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ।
  4. ਦੁਪਹਿਰ 3:15 ਵਜੇ: ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ।
  5. ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ: ਲੋਕ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ।

