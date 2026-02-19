ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੈਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਭਗਦੜ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ

ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੈਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਭਗਦੜ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਨੇਰੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
Published : February 19, 2026 at 2:51 PM IST
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਪੁਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਨੇਰੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜਾ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵਿਚਕਾਰ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੰਨਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
#WATCH | Pune, Maharashtra | Pune Rural SP Sandeep Singh Gill says, " ...if you look at the shiv janmasthan here, on top of the shivneri fort in junnar, a large number of people have been coming here for darshan since yesterday morning and darshan continued throughout the… pic.twitter.com/wF93kbuwVT— ANI (@ANI) February 19, 2026
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਜੁੰਨਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮੀਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੈਨਾਤ
ਪੁਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।"
Pune, Maharashtra: A railing broke amid heavy crowding during celebrations of Chhatrapati Shivaji Maharaj’s birth anniversary at Shivneri Fort in Junnar, leaving several women and children with minor injuries. The injured were admitted to Junnar Government Hospital and are… pic.twitter.com/Hl7Og1zRAw— IANS (@ians_india) February 19, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤਿੰਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।" ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁਣ ਸੁਚਾਰੂ ਹੈ।"
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਫਰਵਰੀ, 1630 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਨੇਰੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।