ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, 3 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 30, 2026 at 11:50 AM IST

ਚਮੋਲੀ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਵਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਲਵਾਨੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਲੋਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦਰਦ

ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਲੋਹਾਜੰਗ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਲਵਾਨੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡੀਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਰਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਚੌਰਸੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਵਾਹਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਲੋਹਾਜੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭੂਪਾਲ ਰਾਮ ਟਮਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਹਾਜੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸਵਰਗੀ ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਦੀ ਲਾਸ਼, ਜੋ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ UK07D-2979 (ਈਕੋ ਵੈਨ) ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਬੈਂਕ, ਲੋਹਾਜੰਗ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

  • ਕਵਿਤਾ ਦੇਵੀ (32 ਸਾਲ), ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ
  • ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ (8 ਸਾਲ), ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
  • ਰੋਸ਼ਨੀ (18 ਸਾਲ), ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ:

  • ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (52 ਸਾਲ), ਸਵਰਗੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬੈਂਕ, ਲੋਹਾਜੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ
  • ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ (48 ਸਾਲ), ਸਵਰਗੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ
  • ਅੰਸ਼ੂ ਬਿਸ਼ਟ (ਉਮਰ 18 ਸਾਲ), ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ

