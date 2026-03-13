ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 5 ਮੌਤਾਂ ? 4 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ; ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 5 ਮੌਤਾਂ ? 4 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ; ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : March 13, 2026 at 9:47 PM IST
ਸਾਰਨ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਬੁੱਧਵਾਰ (11 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ
11 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਮਸ਼ਰਾਖ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸ਼ਰਾਖ ਤਖ਼ਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਤੋ (ਚੰਦਰਿਕਾ ਮਹਤੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਧੇਨੂਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਖਨ ਨਾਟ (50) ਅਤੇ ਡੁਬੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਏ (42) - ਦੋਵੇਂ ਪਾਨਾਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ - ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮਸ਼ਰਾਖ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਟੋਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਨਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਸ਼ਰਾਖ ਦੇ ਰਘੁਵਰ ਮਹਤੋ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ
ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਤੋ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣ 'ਤੇ, ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਸ਼ਰਖ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (PHC) ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਪਰਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
"ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।" - ਸੂਰਜਪਤੀ ਦੇਵੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਤੋ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛਪਰਾ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਤੋ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।
4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।
"ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ; ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ।" - ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼
"ਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਰਘੁਵਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ"
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਘੁਵਰ ਮਹਤੋ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਤੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮਸ਼ਰਖ ਥਾਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮਸ਼ਰਖ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੇਨੁਕੀ ਪਾਨਾਪੁਰ ਦੇ ਸੁਖਲ ਨਾਟ, ਪਾਨਾਪੁਰ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰਖ ਦੇ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਘੁਵਰ ਮਹਤੋ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਤੋ - ਦੋਵੇਂ ਮਸ਼ਰਖ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ - ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ; ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਰਘੁਵਰ ਮਹਤੋ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
"ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ; ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।' ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ।" — ਮਿਥਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਏ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਾਨਾਪੁਰ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਉਸਦਾ ਪਟਨਾ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।" — ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਏ
26 ਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਤੋ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 26 ਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਰਖ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਨਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
"ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ; ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" — ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਐਸਐਸਪੀ, ਸਾਰਨ
ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਐਸਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ 11 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ (11 ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ) ਵਿੱਚ, ਪਾਨਾਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਧੇਨੂਕੀ, ਧੇਨੂਕੀ ਨਾਟ ਟੋਲਾ ਅਤੇ ਡੁਬੌਲੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਅਤੇ ਮਸ਼ਰਖ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਦੁਮਰਸਨ, ਚੈਨਪੁਰ, ਮਸ਼ਰਖ ਪੁਰਬ ਟੋਲਾ, ਚਰੀਹਾਰਾ, ਬਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ, 6 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, 1,650 ਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 28 ਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਟਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ 28.4 ਲੀਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2022 ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ
ਸਾਲ 2022 ਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰਖ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਸ਼ਰਖ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (SHO) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਬੰਦੀ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ - ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ - ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।