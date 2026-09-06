ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 UKNA ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਫਾਬੋਂਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਯੂਕੇਐਨਏ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ।
Published : September 6, 2026 at 2:11 PM IST
ਇੰਫਾਲ/ਚੁਰਾਚੰਦਪੁਰ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਚੁਰਾਚੰਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੂਕੇਐਨਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੇਂਗਲੇਪ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਫਾਈਬੋਂਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਲਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇਐਨਏ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇਐਨਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ "ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ" ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਯੂਕੇਐਨਏ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।"
ਫੌਜ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੁਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ (ਯੂਕੇਐਨਏ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ' (ਐਸਓਓ) ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਐਮਏ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਇੱਕ ਏਕੇ-56 ਰਾਈਫਲ, ਇੱਕ ਲਾਥੋਡ ਬੰਦੂਕ, ਸੱਤ ਲਾਥੋਡ ਗ੍ਰਨੇਡ, 15 ਏਕੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 371 ਏਕੇ-56 ਰਾਈਫਲ, 601 ਐਮਏ ਰਾਈਫਲ ਰਾਈਫਲ, 172 ਐਸਐਲਆਰ ਰਾਈਫਲ, 15 ਲੜਾਕੂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਪਾਊਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
UKNA ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੁਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ (UKNA) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। SoO ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ UKNA ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।