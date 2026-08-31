ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Published : August 31, 2026 at 4:22 PM IST
ਮੰਗਲੁਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ): ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੇਜੈ ਕੋਟਰ ਕਰਾਸ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਲਾਹੋਂਗਲਾ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵੇੱਪਾ (40) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਰਾਜੂ (36) ਨੂੰ ਉਰਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਟਰ ਕਰਾਸ ਨੇੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 10:30 ਤੋਂ 11:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਰ
ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਵਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਾਜੂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਦਿਵੇੱਪਾ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਆਦਿਵੇੱਪਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵੇਨਲੌਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਉਰਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"