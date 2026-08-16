KFC ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬਦਬੂਦਾਰ ਮੀਟ, OUTLET ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੇ.ਐਸ. ਰਾਓ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੇਐਫਸੀ ਆਊਟਲੈੱਟ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 16, 2026 at 5:10 PM IST
ਮੰਗਲੁਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ): ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ.ਐਸ. ਰਾਓ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੇ.ਐਫ.ਸੀ. ਆਊਟਲੈੱਟ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀ.ਐਚ. ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇ.ਐਸ. ਰਾਓ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੇ.ਐਫ.ਸੀ. ਆਊਟਲੈੱਟ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗਾਹਕ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਮੀਟ
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀ.ਐਚ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇ.ਐਫ.ਸੀ. ਆਊਟਲੈੱਟ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੀਟ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।'
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇ.ਐਫ.ਸੀ. ਆਊਟਲੈੱਟ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ) ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਆਊਟਲੈੱਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ
ਆਊਟਲੈੱਟ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।