VIDEO : ਤੇਂਦੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸ਼ਖ਼ਸ,2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦ

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਫਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ।

ਤੇਂਦੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸ਼ਖ਼ਸ (Photo Credit, VILLAGER)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 28, 2025 at 7:01 PM IST

3 Min Read
ਬਹਿਰਾਇਚ: ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂਏ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਫਖਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਉਮਰੀ ਦਹਾੜੋ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ (Video Credit, VILLAGER)

ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ:

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰੀ ਦਹਾੜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਗਨ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ।

"ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੇਟ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।"

ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਸ਼ਾਲਾਂ, ਸੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, " ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੇਟ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।"

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ:

ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇਂਦੂਆ (ANI)

ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ:

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਫਖਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਮਰੀ ਦਹਾਰੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਜਿਤ ਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ (62) ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੇਂਦੂਆ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਟਾਰਨੀਆਘਾਟ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਰਡੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ 8 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਇਰਸ਼ਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

ਡੀਐਫਓ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਟਾਰਨੀਆਘਾਟ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੂਰਤੀਹਾ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੁਰਗਾ ਗੌਧੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ (22) ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਤਿਨ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਂਦੁਏ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇਂਦੁਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਡਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ
