ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Three members of a family killed
ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 25, 2026 at 12:47 PM IST

ਅੰਬਾਲਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਚਪੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ

22 ਸਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ 95 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ ਇਸਰੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਮਹਿੰਦਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦਾਦੀ ਇਸਰੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਬੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਤਬੀਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਹਿੰਸਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ 95 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ, ਇਸਰੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਮਾਸੀ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

