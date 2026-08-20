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ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

MAN SHOOT WIFE AND SISTER
ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 20, 2026 at 3:19 PM IST

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ਲਖਨਊ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਗੋਮਤੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਵਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਵਿਆ ਦੇ ਪਤੀ ਮਾਨਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ।

LUCKNOW SISTER MURDER
ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ (ETV BHARAT)

'ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾ'

ਐਡਮਿਸ਼ਨਲ ਸੀ.ਪੀ. ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਦਿਵਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਲਖਨਊ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਚਨੀ ਦਿਵਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਸਾਦੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਮਾਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੁਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਤੁਲਿਕਾ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਕੀ ਸੀ। ਏਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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ਲਖਨਊ ਵਾਰਦਾਤ
MAN SHOOT WIFE AND SISTER

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