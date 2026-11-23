2 ਸਾਲੇ ਬਣੇ ਲਾੜੇ, ਜੀਜੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਅਨੋਖਾ ਸ਼ਗਨ, ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ!
ਦੋ ਹਾਰਾਂ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਨ। ਹਾਰ 100 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸਨ।
Published : November 23, 2026 at 2:15 PM IST
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੂਰੀਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਜੀਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਿਆਂ (ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਾਰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ।
ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੂਰੀਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਾਗਲਾ ਫੋਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੀਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਇਹ ਹਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਰੀਰ ਨਾਗਲਾ ਫੋਂਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਭੂਰਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਲਾੜੇ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼
ਦੋਵੇਂ ਲਾੜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਕਪਿਲ, ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਹਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦੋਵਾਂ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"