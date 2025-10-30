ETV Bharat / bharat

ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਡਨੀ, ਜਾਣੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਨਾਗਰਾਜੂ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗੁਰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

kidney to save sons life in telangana
ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਡਨੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਅਰਥ ((Getty Images))
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 30, 2025 at 4:34 PM IST

3 Min Read
ਤੇਲੰਗਾਨਾ/ਪਾਰਵਥਗਿਰੀ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਾਰੰਗਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 33 ਸਾਲਾ ਚਿੰਤਾਕਾਇਆਲਾ ਨਾਗਰਾਜੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪੀੜਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਰਵਥਗਿਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਡਾਲਕੋਂਡਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ ਸੋਮੱਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਤੱਕ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਗਰਾਜੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

kidney to save sons life in telangana
ਨਾਗਰਾਜੂ (ETV Bharat)

ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ

ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ਾ ਸਹਾਏ, ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 30-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 75 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਓਸਮਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰੀਵ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (CKD) ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡਾ. ਸਹਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹਨ,"

ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾ. ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ। ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਨਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਐਂਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋ।"

