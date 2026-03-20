ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਫ਼ਰਾਰ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।

Man attacks five people
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 20, 2026 at 12:35 PM IST

ਕਰਨਾਟਕ: ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਦੁਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਲੱਪਨਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੋੜਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੇਹਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰਦੁਰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਉਸ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਜ਼ਖਮੀ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਿੱਤਰਦੁਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਵਨਗੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਿੱਤਰਦੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚਿੱਤਰਦੁਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬੰਡਾਰੂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹਿਰੂਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਐਸਿਡ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੜ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਵਨਗੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'

ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਝਗੜਾ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

