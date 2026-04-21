"ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰਦੇ", ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਮੁਰਮੁਰੇ ਖਾਣ ਉੱਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਤੰਜ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਮੁਰਮੁਰੇ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

mamata banerjee
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਮੁਰਮੁਰੇ ਖਾਣ ਉੱਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਤੰਜ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 21, 2026 at 9:07 AM IST

ਕੋਲਕਾਤਾ/ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਝਲਮੁੜੀ (ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਮੁਰਮੁਰੇ) ਖਾਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰਦਾਹਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਝਲਮੁੜੀ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ।'"

ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੱਖਿਆ ਝਲਮੁੜੀ ਦਾ ਸੁਆਦ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਗਾਲੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ, ਝਲਮੁੜੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ। ਝਲਮੁੜੀ ਪੱਫ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ (ਮੁਰਮੁਰੇ), ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਝਲਮੁੜੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ।

ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਦਾ ਪੀਐਮ ਉੱਤੇ ਤੰਜ

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੀਰਭੂਮ ਦੇ ਮੁਰਾਰਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇਤਾ ਅਨੁਬ੍ਰਤ ਮੰਡਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ: ਕਾਜਲ ਸ਼ੇਖ (ਹੈਂਸਨ), ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੈਨਰਜੀ (ਰਾਮਪੁਰਹਾਟ), ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਹੁਸੈਨ (ਮੁਰਾਈ), ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ (ਨਲਹਾਟੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੇ ਝਾਲਮੁੜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

"ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰਦੇ"

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖਰਦਾਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਝਲਮੁੜੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਰਭੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਝਲਮੁਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। 'ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ! ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ?"

"ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ..."

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਕਾਓ। ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਤਾ ਭਾਤ (ਭਿੱਜੇ ਚੌਲ) ਖਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਥੀ ਯੋਧੀਆਂ ਹਨ।"

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਹੱਦਬੰਦੀ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਖੂਬ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਝਲਮੁੜੀ ਵੀਡੀਓ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਲਮੁਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਲਮੁੜੀ ਲਈ ਗੂਗਲ ਸਰਚ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।

