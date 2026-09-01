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ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਦਮਾ, ਭੇਤਭਰੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਭਤੀਜੀ ਲਾਸ਼

ਬ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਹਾਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

MAMATA BANERJEE NIECE DIES
ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ ((ETV Bharat))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 1, 2026 at 6:00 PM IST

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ਰਾਮਪੁਰਹਾਟ /ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੁਖਰਜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨਿਹਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੀਰਭੂਮ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਹਾਟ ਦੇ ਕੁਸੁੰਬਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰਹਾਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਰਾਮਪੁਰਹਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਅਤਿ ਕਦਮ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਮਪੁਰਹਾਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੁਖਰਜੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾ'

ਬ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੁਖਰਜੀ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 608 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਯਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਹਾਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਰਾਮਪੁਰਹਾਟ ਬਲਾਕ-1 ਦੇ ਚਕਾਈਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਘਰ ਨੇੜਲੇ ਕੁਸੁੰਬਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਅਨਿਲ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨਿਹਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਸੁੰਬਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕਾ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

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MAMATA BANERJEE NIECE DIES

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