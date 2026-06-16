ਮਮਤਾ ਨੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : June 16, 2026 at 6:12 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ 15,105 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਡੋਲਾ ਸੇਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਕੁਨਾਲ ਘੋਸ਼ ਵੀ ਸਨ।
#WATCH | Kolkata, West Bengal: TMC MP and Advocate Kalyan Banerjee says, " mamata banerjee came today in calcutta high court, to affirm the election petition which has been filed by her, challenging the election of suvendu adhikari. because the election has been done improperly.… pic.twitter.com/bemkv6eLbd— ANI (@ANI) June 16, 2026
ਟੀਐਮਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਜਦੋਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ 15,105 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਆਗੂ ਨੂੰ 58,812 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ 42.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 73,917 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ 53.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ "ਝੂਠੀ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਸੀਟ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖੁਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਖਾਵਤ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
"ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।"
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 4 ਮਈ ਨੂੰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।"
14 ਮਈ ਨੂੰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਗਾਊਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਜੋਏ ਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਥ ਸਾਰਥੀ ਸੇਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।