ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: "ਭੂਆ" ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਚਾਕੂ?

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: "ਭੂਆ" ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਚਾਕੂ?
ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਘਾਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
Published : October 14, 2026 at 9:31 AM IST
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕਾਲੀਘਾਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਧੜੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਨੇ ਕਾਲੀਘਾਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੈਸ਼ਵਾਨਰ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲੀਘਾਟ ਦੇ ਮਿਲਨ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜਿਆ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ, ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਸਾਹਾ, ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ "ਪੀਸ਼ੀ" (ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ "ਭੂਆ" ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੇਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਕੂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ "ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ" ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।