'400 ਪਾਰ' ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸੁਪਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ '800 ਪਾਰ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਖੜਗੇ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ !
ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
Published : November 28, 2026 at 3:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ "ਇੰਡੀਆ" ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੰਡੀਆ" ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ "800 ਤੋਂ ਵੱਧ" ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ '400 ਪਾਰ' ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਜੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ, ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "All the leaders of our INDIA alliance have collectively determined that the constitutional amendment bill being introduced by the Modi government poses a grave threat to democracy. It is a threat because, in an attempt to dismantle democracy and consolidate absolute power, they are now aiming for '800 paar'. Previously, they had set a target of '400 paar' in the elections—a goal that has since fallen by the wayside. Now, by increasing the number of seats to 850, they seek to seize and retain power indefinitely..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, "ਬਿੱਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SCs) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (STs) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਐਸਸੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।"
"ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਵੀਨਤਮ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"- ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ
#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "They previously attempted to introduce this Bill, but it was rejected back in April. Since then, they have been systematically breaking apart political parties—the TMC, the NCP, and the Shiv Sena—to secure the necessary numbers. Now, sensing that they have the numbers—though it remains uncertain who might ultimately support them—they are bringing this Bill forward again. This poses a grave danger to the nation. Some people fail to grasp that an increase in the number of seats to 850 would cause immense harm to the nation and spell the end of democracy..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਖੁਦ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।"
ਖੜਗੇ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ਨੂੰ "ਜਨਰਲ" ਜਾਂ "ਰਾਖਵਾਂ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "The same tainted Election Commission—which has removed over 10 crore people from the electoral rolls—is now being entrusted with the responsibility of delimitation. This is unacceptable to us. Look at Gyanesh Kumar; he stands in the dock, effectively as an accused. If the entire process is to be conducted under his leadership, it will inevitably be riddled with manipulation. They could designate any constituency as 'General' or 'Reserved' at their own whim. If they can issue directives from the CEC office to facilitate the theft of votes, there is no telling what they might do during the delimitation process... We have already witnessed how they handled delimitation in Assam and Jammu and Kashmir; those are clear examples. They alter the geographical or demographic composition of constituencies—converting 'General' seats into 'Reserved' ones if it suits them, or turning 'Reserved' seats into 'General' ones..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਐਮਸੀ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ’ਚ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।"
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ, ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਡੇਰੇਕ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ, ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐਨਸੀਪੀ-ਐਸਪੀ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 30 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 350 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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