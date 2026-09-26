ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ PoP ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਬੈਂਚ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ?

ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ PoP ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਬੈਂਚ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ?
ਮਲਹਾਰ ਕਲੰਬੇ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਿਨੀਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ POP ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ।
Published : September 26, 2026 at 2:59 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ, ਤਿਉਹਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਰਜਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ (PoP) ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੀਲਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਵਿਸਰਜਨ ਤਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਲਹਾਰ ਕਲੰਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਬਿਨੀਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਨਿਓ-ਟੇਰਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ (ਵਲਸਾਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ), ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਕਲੰਬੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਜ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਲਹਾਰ ਕਲੰਬੇ ਦਾਦਰ ਚੌਪਾਟੀ, ਮੀਠੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਓਪੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਓਪੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਵੀ, ਕਲੰਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਚ 'ਤੇ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
"ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਕੂੜਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" - ਮਲਹਾਰ ਕਲੰਬੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨ
ਪੀਓਪੀ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਲੈਂਪ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਸਟੈਂਡ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਡਾ. ਬਿਨੀਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨਾਲ ਕਲੰਬੇ ਵਲੋਂ ਬੀਚ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾ. ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪੀਓਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਦਰ ਚੌਪਾਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਓਪੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਲੰਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ PoP ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।"-ਮਲਹਾਰ ਕਲੰਬੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨ
760 ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ
ਕਲੰਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 2025 ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਹੈਂਕਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 3,200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੂਰਤੀਆਂ (ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ 600 ਤੋਂ 700 ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਣੇ) ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 760 ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਲਸਾਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਬਿਨੀਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਲੰਬੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਬੀਚ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕਲੰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਐਸਆਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਪੀਓਪੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲ
ਕਲੰਬੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਪੀਓਪੀ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 'ਸ਼ਾਦੂ' ਮਿੱਟੀ ਪੀਓਪੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੀਓਪੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।"
ਕਲੰਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਾਦੂ ਮਿੱਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੀਓਪੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਸ਼ਾਦੂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ (ਪੀਓਪੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।"