ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਅੱਤਲ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
Published : November 10, 2026 at 4:17 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਲਬਾਜ਼ਾਰ (ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
'ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ '
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਾਲਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ
ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਬੰਨਾ (ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾਲਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਇੰਚਾਰਜ (ਓ.ਸੀ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹੋਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
'ਨਿੱਜੀ ਆਚਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾਵਾਂ'
ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਲਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਚਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਲਬਾਜ਼ਾਰ (ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਵਿਖੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"