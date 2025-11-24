ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਵਿਨਾਇਕ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਸਫਲ

ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਚਮਕਦਾਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਇੱਕ ਰਿਕਤ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੁਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ।

ਅੱਜ ਵਿਨਾਇਕ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਸਫਲ (ETV BHARAT)
ETV Bharat Punjabi Team

November 24, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ, 2025, ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਕਤ ਤਿਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵਿਨਾਇਕ ਚਤੁਰਥੀ ਹੈ।

24 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  • ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
  • ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
  • ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
  • ਯੋਗਾ: ਸ਼ੂਲਾ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਧਾ
  • ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 06:58 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 05:53 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 10:19 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਰਾਤ 08:34 ਵਜੇ
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 08:20 ਤੋਂ 09:42
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 11:04 ਤੋਂ 12:26 ਤੱਕ

ਇਹ ਨਕਸ਼ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਅਤੇ ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਧਾ ਨਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 13:20 ਤੋਂ 26:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਰੁਣ ਹੈ। ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ"। ਇਸ ਨਕਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 8:20 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:42 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਵਿਨਾਇਕ ਚਤੁਰਥੀ
ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼
24 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
VINAYAK CHATURTHI
ALMANAC

