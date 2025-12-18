ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਪੌਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
Published : December 18, 2025 at 6:23 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਦਸੰਬਰ, 2025, ਪੌਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਮਾਸਿਕ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
18 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਪੋਹ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਧ੍ਰਿਤੀ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਨੁਰਾਧਾ
- ਕਰਨਾ: ਵਿਸ਼ਤੀ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 07:14 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 05:57 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 06:33 ਵਜੇ (19 ਦਸੰਬਰ)
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 03:53 PM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:56 ਤੋਂ 15:16
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 07:14 ਤੋਂ 08:34 ਤੱਕ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ:
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ 3:20 ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12 ਆਦਿੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ, ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 1:56 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:16 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।