ਕਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਰੀਕ, ਪਰ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 14 ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉ? ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਹਾਰ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ।
Published : January 14, 2026 at 2:24 PM IST
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਜਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ?
ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਰਥ?
'ਮਕਰ' ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਮਕਰ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਸ ਪਲ ਸੂਰਜ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਇਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ?
ਪੰਡਿਤ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, '2026 ਵਿੱਚ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ "ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤਿਲ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੁੰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।'
ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 14 ਜਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ 365 ਦਿਨ ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ 6 ਘੰਟੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਈ ਵਾਰ 14 ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦਾਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "1900 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 12 ਜਾਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1900 ਅਤੇ 1965 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ 25 ਵਾਰ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ।"
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਹਰ 60 ਤੋਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।'
ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (HPU) ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੇ. ਧੀਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਗੋਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ 14 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਧੁਰੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣਾਇਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਇਣ ਵੱਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਖਗੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (HPU) ਅਤੇ UGC HRDC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਦੇਵ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਉੱਤਰਾਇਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਮਾਘ ਬਿਹੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੋਂਗਲ ਵਜੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਿਚੜੀ ਖਾਣਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਰਾਦ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ 'ਭੋਗੀ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਿਉਹਾਰ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਪੱਲਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਲ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ
ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਜ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 21 ਮਾਰਚ (ਸਮੂਹ) ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਜੂਨ (ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ) ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।