ਭਰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲਾ: ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਝੂਠ

ਭਰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲਾ: ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਝੂਠ
ਭੋਜਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲੌਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ।
Published : June 28, 2026 at 2:08 PM IST
ਭੋਜਪੁਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭੋਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤਿਵਾਰੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੀ ਖੱਬੇ ਪੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੋਲੀ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਚੌਥੀ ਗੋਲੀ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੋਲੀ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ।"
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਭਰਤ ਤਿਵਾਰੀਦੇ ਭਰਾ ਚੰਦਨ ਤਿਵਾਰੀਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਪੀ ਰਾਜ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
मृतक भरत तिवारी मामले में सोशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों पर प्रसारित भ्रामक एवं निराधार खबरों के संबंध में भोजपुर पुलिस का आधिकारिक स्पष्टीकरण। तथ्यों की पारदर्शिता बनाए रखने हेतु प्रेस विज्ञप्ति के साथ बातचीत का पूर्ण वीडियो भी साझा किया जा रहा है। pic.twitter.com/KfPSaZcuKm— Bhojpur Police (@bhojpur_police) June 27, 2026
"ਐਸਪੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ"
ਭੋਜਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭਰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
"ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ"
ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਭੀੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਭੋਜਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਧਮਕੀ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
In the Bharat Tiwari encounter case, IANS has accessed the post-mortem report which reveals that the deceased was hit by five bullets. The first bullet struck the upper front of the left thigh. The second hit the inner side of the mid-left thigh. The third struck the inner side… pic.twitter.com/ENkRJVJwo9— IANS (@ians_india) June 27, 2026
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ?
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਚੰਦਨ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਦਨ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਐਸਪੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭੋਜਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?:
ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 4-5 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਾ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਐਮ.ਐਚ. ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।
"ਮਰੀਜ਼ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 4-5 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ।" ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" - ਡਾ. ਐਮ.ਐਚ. ਅੰਸਾਰੀ, ਸਰਜਨ, ਆਰਾ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ
ਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ - ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਐਸਪੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੀਐਮ ਨੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ।"
"ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ (ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ, ਚੰਦਨ ਤਿਵਾਰੀ) ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਪੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਰਤ ਵਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" - ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਮਾਂ
ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤਿਵਾਰੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
"ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।" - ਸੰਜੇ ਝਾਅ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?:
ਦਰਅਸਲ, 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਲੌਟੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤਿਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।