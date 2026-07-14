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ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

LALU YADAV
ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 14, 2026 at 12:54 PM IST

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ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ 2018 ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ - ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਦੁਆਰਾ ਦਲੀਲਾਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 50% ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਧਾਰ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਤਰਕ

ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ - ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ - ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 427 ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 427 - ਜੋ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ - ਸਿਰਫ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਅੱਤਲੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1992-93 ਤੱਕ ₹37.62 ਕਰੋੜ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਅੱਧੀ-ਸਜ਼ਾ' ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ?

1996 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 1997 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਘਪਲਾ

ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਗਰਭਦਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਬਾਏ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।

CBI ਕੇਸ

CBI ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਾਲ ਚੱਲੀ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਈਬਾਸਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ, ਦੇਵਘਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਦੁਮਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਦੋਰਾਂਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਸੱਤ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ 1997 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 7 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਂਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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FODDER SCAM
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ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ
LALU YADAV FODDER SCAM CASE

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