ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਕਾਮ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ

ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਕਾਮ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਕਾਮ।
Published : October 21, 2026 at 7:36 AM IST
ਪਲੱਕੜ (ਕੇਰਲ): ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਓਟਾਪਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਾਨੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਲਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਪੀਐਫ) ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ। ਓਟਾਪਮ-ਸ਼ੋਰਾਨੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਨਾਨੂਰ ਅਤੇ ਕਰਾਕੜ 'ਏ' ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਪੀਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਕਰੀਟ ਸਲੈਬ, ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਟੁਕੜਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰ-ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ
ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਕ ਲਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।