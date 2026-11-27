ਏਟੀਐਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਜਰੋਦ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਜੈਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, AK-47 ਬਰਾਮਦ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਜਰੋਦ ਆਇਆ ਸੀ।
Published : November 27, 2026 at 12:52 PM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਗੁਜਰਾਤ): ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (ਜੇਈਐਮ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਏਟੀਐਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਗੁਜਰਾਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਨੇ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਰੋਦ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 23 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਜਰੋਦ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਜਰੋਦ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
AK-47 ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ
ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ AK-47 ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ATS ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਰੋਦ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ AK-47 ਅਤੇ 23 ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਮੂਲ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।