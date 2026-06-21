ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ 'ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ 'ਆਈ ਲਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ', ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ "ਆਈ ਲਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ" ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : June 21, 2026 at 3:59 PM IST
ਏਰਨਾਕੁਲਮ (ਕੇਰਲ): ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਆਈ ਲਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ।
"ਆਈ ਲਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ" ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਟਾਊਨ ਸਾਊਥ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਯੂਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੌਰਥ ਸਟਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਹਾਜ਼ (CSOV) 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ।
200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਦੱਖਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ
ਉਸ ਖਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।" ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੰਚਿੰਗ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਦੱਖਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ "ਆਈ ਲਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ" ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FIR ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ, ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੱਖਵਾਦ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਚੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ, ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ਸਮੇਤ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।'