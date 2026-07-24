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ਕੀ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਰਤੋਂ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਹੁਣ RAF 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

CJP PROTEST PELLET GUN ROW
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 24, 2026 at 5:22 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ "ਜਾਂਚ" ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਉਸਦੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਏਐਫ) ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

CJP PROTEST PELLET GUN ROW
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ (IANS)

ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਭੜਕਿਆ

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਜਾਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਗੋਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ" ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ

ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੇਖ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮਨਸੂਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੈਲੇਟ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦਾ ਵੀ ਪੈਲੇਟ ਵਰਗੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

CJP PROTEST PELLET GUN ROW
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ (IANS)

RAF 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RAF) 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ CRPF ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿਯਮਤ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, RAF ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਲਾਂਚਰ, ਸਟਨ ਗ੍ਰਨੇਡ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, RAF ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਜਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦੰਗਾ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RAF) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਿਰਫ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

CJP PROTEST PELLET GUN ROW
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। (IANS)

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਨ ਸ਼ਿਆਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

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ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲੇਟ ਗਨ
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