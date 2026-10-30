1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
Published : October 30, 2026 at 6:06 PM IST
ਲਖਨਊ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰੋਸ਼ਨ ਜੈਕਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ਼ਨ ਜੈਕਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਪ੍ਰਚੂਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਮਨੋਨੀਤ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
77923 ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ 46709 ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77,923 ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ 46,709 ਥੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋਕ ਆਰਡਰ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਿਲੇਗੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 14 ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ (HRF) ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਦੋਈ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਭਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਖਨਊ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ੍ਰੋਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਥੋਕ-ਪ੍ਰਚੂਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ
ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ (ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ₹150 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਖਨਊ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ ₹5500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹7000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਨਾਬਾਦ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਪੁਰਾਣੀ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਲਖਨਊ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਥੋਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਚਾਰਬਾਗ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।