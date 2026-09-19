ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
Published : September 19, 2026 at 8:27 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਨੂੰ "ਜਮ੍ਹਾਂ" ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ "ਭੁਗਤਾਨ" ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਅਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
'ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,"ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'
'ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼'
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ, 1996 ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ।
ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਨਿਯਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਕ੍ਰੀ ਮਨੀ (ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ।
'ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਡਿਕਰੀ-ਧਾਰਕ (ਜਿਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ-ਦੇਣਦਾਰ (ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
'ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 12% ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਾਰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੋ ਸੀਡਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 13 ਜੂਨ, 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡਜ਼ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ, 2017 ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1.46 ਕਰੋੜ, 12% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡਜ਼ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ₹73.20 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 13.06.2019 ਤੋਂ 08.09.2022 (ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਧਾਰਕ 'ਜਵਾਬਦੇਹ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।