ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਪੈਟਰੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ 3 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ: ਨਯਾਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੈਟਰੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ 3 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ (PTI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 26, 2026 at 2:00 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਨਯਾਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।

ਨਯਾਰਾ ਐਨਰਜੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 102,075 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,967 ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਜੀਓ-ਬੀਪੀ - ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਪੀਐਲਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2,185 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ - ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਯਾਰਾ - ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਰੋਸਨੇਫਟ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ - ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੈਟ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ₹5.30 ਤੱਕ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਚੰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਗਰਿਕ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਧਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL), ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) - ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਗ੍ਰੇਡ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥੋਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹22 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾਈ ਸੀ।

