ETV Bharat / bharat

ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ 8 ਲੋਕ, ਦੋ ਲਾਪਤਾ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਠ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ।

COLLECTING SHELLS
ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ 8 ਲੋਕ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 24, 2026 at 8:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਉੱਤਰਾ ਕੰਨੜ (ਕਰਨਾਟਕ): ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤਰਾ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ। ਵੈਂਕਟਪੁਰਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੈੱਲਫਿਸ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਟਕਲ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਸ਼ਿਰਾਲੀ-ਤੱਤੀ ਹੱਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।

COLLECTING SHELLS
ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ 8 ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 14 ਲੋਕ ਸ਼ੈੱਲਫਿਸ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਂਕਟਪੁਰਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਭਟਕਲ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭਟਕਲ ਤਾਲੁਕ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਭਟਕਲ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

COLLECTING SHELLS
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਪੀ ਦੀਪਨ ਐਮ.ਐਨ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। 14 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸ਼ੈੱਲਫਿਸ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨੀਪਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ:

1. ਮਾਲਤੀ ਜੱਟੱਪਾ ਨਾਇਕ - ਔਰਤ (38-40)

2. ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਦੇਵਾ ਨਾਇਕ - ਔਰਤ (40)

3. ਲਕਸ਼ਮੀ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਨਾਇਕ - ਔਰਤ (40)

4. ਲਕਸ਼ਮੀ ਅੰਨੱਪਾ ਨਾਇਕ - ਔਰਤ (50)

5. ਉਮੇਸ਼ ਮੰਜੂਨਾਥ ਨਾਇਕ - ਪੁਰਸ਼ (25)

6. ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਦੇਵਾ ਨਾਇਕ - ਔਰਤ (40)

7. ਜੋਤੀ ਨਾਗੱਪਾ ਨਾਇਕ - ਔਰਤ (38-40)

8. ਮਸਤਮਾ ਮੰਜੂਨਾਥ ਨਾਇਕ - ਔਰਤ (45)

COLLECTING SHELLS
ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ 8 ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ:

1. ਮਾਦੇਵੀ ਮੰਜੂਨਾਥ ਨਾਇਕ - ਔਰਤ (60)

2. ਲਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਨਾਇਕ - ਔਰਤ (38)

3. ਨਗਰਰਤਨ ਈਸ਼ਵਾਰਾ ਨਾਇਕ - ਔਰਤ (40)

ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ:

1. ਮਦੇਵਾ ਬੈਰੱਪਾ ਨਾਇਕ - ਪੁਰਸ਼ (40-45)

2. ਮੰਜੰਮਾ ਗੋਯਾਦਾ ਨਾਇਕ - ਔਰਤ (30-40)

3. ਨਾਗਰਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਇਕ - ਔਰਤ (38-40)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 'X' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਟਕਲ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। "ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ।"

TAGGED:

UTTARA KANNADA DISTRICT KARNATAKA
MANY PEOPLE DIED IN UTTARA KANNADA
ਕਰਨਾਟਕ
ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀਆਂ
COLLECTING SHELLS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.