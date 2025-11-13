ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: 2 ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ ਕਾਰ, 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਟਰੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
Published : November 13, 2025 at 8:21 PM IST
ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਪੁਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਨਵਲੇ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 20 ਤੋਂ 25 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
Pune, Maharashtra: An accident occurred near Navale Bridge, where two container trucks collided, causing one truck to catch fire. A car trapped between the two containers was completely gutted. Five people were burnt to death.— IANS (@ians_india) November 13, 2025
(Source: Pune Fire Department) pic.twitter.com/njoSKaGHrh
8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨਵਲੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੋ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ।" ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਸਤ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।
2 ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ ਕਾਰ
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4-5 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17-18 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।