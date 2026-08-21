ਕਰੇਨ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 8 ਜ਼ਖਮੀ
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁਰਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੁਰਲਾ ਭਾਭਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : August 21, 2026 at 1:28 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁਰਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (MHADA) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰੇਨ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਅੱਠ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੂੰ ਸਿਓਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਨੂੰ ਕੁਰਲਾ ਭਾਭਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।
ਸਾਰੇ ਛੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ
ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (BMC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਓਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਕੁਰਲਾ ਭਾਭਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ 21 ਅਗਸਤ, ਸਵੇਰੇ 3:04 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ।
Mumbai, Maharashtra: A crane deployed for demolition work collapsed onto houses in Qureshi Nagar, Kurla, around 2:35–2:45 am. Four to five houses were damaged, and several people were injured. More details are awaited pic.twitter.com/uXRcJcmSrl— IANS (@ians_india) August 21, 2026
ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੇਨ ਡਿੱਗੀ
ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੁਰਲਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਬੰਤਾਰਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮਹਾਡਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੇਨ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਪੁਲਿਸ, 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੀਐਮਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੇਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
#WATCH | Mumbai | A large crane collapsed on a house in Qureshi Nagar, Kurla, late last night, leaving more than 10 people injured pic.twitter.com/dEp7W8GlYX— ANI (@ANI) August 21, 2026
ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਬੀਐਮਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਚਏਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਰੇਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ; ਇੱਕ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।
Mumbai, Maharashtra: A hydraulic crane collapsed while lifting materials at a building under construction in Qureshi Nagar, Kurla.— IANS (@ians_india) August 21, 2026
The crane fell onto high-tension railway overhead wires, nearby slum huts, the road at Samrat Ashok Nagar, a compound wall, and three vehicles… pic.twitter.com/ppgNuJK7h8
ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਿਓਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਭਾਭਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰੇਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।