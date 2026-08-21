ETV Bharat / bharat

ਕਰੇਨ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 8 ਜ਼ਖਮੀ

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁਰਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੁਰਲਾ ਭਾਭਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

CRANE ACCIDENT KURLA
ਕਰੇਨ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 21, 2026 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁਰਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (MHADA) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰੇਨ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਅੱਠ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੂੰ ਸਿਓਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਨੂੰ ਕੁਰਲਾ ਭਾਭਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।

ਸਾਰੇ ਛੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ

ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (BMC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਓਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਕੁਰਲਾ ਭਾਭਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ 21 ਅਗਸਤ, ਸਵੇਰੇ 3:04 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ।

ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੇਨ ਡਿੱਗੀ

ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੁਰਲਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਿਤ ਬੰਤਾਰਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮਹਾਡਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੇਨ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਪੁਲਿਸ, 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੀਐਮਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੇਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਬੀਐਮਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਚਏਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਰੇਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ; ਇੱਕ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।

ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਿਓਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਭਾਭਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰੇਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।

TAGGED:

MUMBAI KURLA CRANE COLLAPSES
ਮੁੰਬਈ ਕਰੇਨ ਹਾਦਸਾ
ਮੁੰਬਈ ਹਾਦਸਾ
ਕੁਰਲਾ ਖੇਤਰ ਕਰੇਨ ਹਾਦਸਾ
CRANE ACCIDENT KURLA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.