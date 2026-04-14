ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ; 10 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 15 ਜ਼ਖਮੀ

ਸਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਇਲਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ 10 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

accident in power plant
ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 14, 2026 at 7:05 PM IST

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ/ਸਕਤੀ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਬਾਇਲਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ 10 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੰਘਿਤਾਰਾਈ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦਾਭਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿੰਘਿਤਾਰਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਇਲਰ ਟਿਊਬ ਫਟ ਗਈ। ਸਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "10 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ

ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਇਲਰ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ...

ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਲਖਨ ਲਾਲ ਦੇਵਾਂਗਨ ਨੇ ਸਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਥੀਨਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਕੋਰਬਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਥੀਨਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਇਲਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਲਖਨ ਲਾਲ ਦੇਵਾਂਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਥੀਨਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ

7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਭਿਲਾਈ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਰਬਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧਮਾਕਾ।

6 ਫਰਵਰੀ, 2026: ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਰਸਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਾਰਬਨ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਟਾਇਰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਫਟਣ ਨਾਲ ਅੱਠ ਕਾਮੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਗਏ ਸੀ।

22 ਜਨਵਰੀ, 2026: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਲੋਦਾਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।

20 ਜਨਵਰੀ, 2013 (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ): ਵੇਦਾਂਤਾ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਭਾਰਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ (ਬਾਲਕੋ) ਦੀ ਫਾਊਂਡਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਕੋਰਬਾ ਚਿਮਨੀ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀ, 2009 (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ): 23 ਸਤੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਰਬਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ (ਬਾਲਕੋ) ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਚਿਮਨੀ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਚਿਮਨੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਚਾਈ 240 ਉੱਚੀ ਸੀ।

