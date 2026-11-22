Zero Gravity ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਜਿਚਕਰ ਨੁੰ ਮਿਲਿਆ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026' ਦਾ ਖਿਤਾਬ
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਜਿਚਕਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਨਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ।
Published : November 22, 2026 at 9:02 AM IST
ਵਿਜੇਵਾੜਾ: ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਕੁਨ ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜਿਚਕਰ, ਅਣਗੌਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026" ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਜਿਚਕਰ ਨੂੰ "ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026" ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜਿਚਕਰ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਈਦ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਤੀ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਵਰਮਾ, ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜ਼ੀਰੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਜਿਚਕਰ ਜ਼ੀਰੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦ ਹੈਪੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਣਗੌਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ, ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜਿਚਕਰ ਦੀ ਧੀ
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਜਿਚਕਰ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜਿਚਕਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜਿਚਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਨਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਜਿਚਕਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।"
ਜ਼ੀਰੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਜਿਚਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹਾਂ। ਜ਼ੀਰੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 2013 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।"
"ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਖੰਡਰ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2013 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" - ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜਿਚਕਰ, ਜੇਤੂ, ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026
ਸਕੂਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
2,000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ 2,000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਨ
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟਾਇਲਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਲਮੇਲ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਂਗ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੈਨਵਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਬਾਲਾ' ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਉੱਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 'ਬਾਲਾ' ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਵੀਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹਰੇਕ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ CSR ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੂਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਵਾਇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ CSR ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਰੇ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਚਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਮੈਤ੍ਰੇਈ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਪਖਾਨੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਾਰੇ, ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਦੇਖਿਆ।
ਜਦੋਂ ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇਗੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਅਤੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 500 ਤੋਂ 600 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ
ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 2,000 ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 500 ਤੋਂ 600 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ (ਬਸਤੀ ਗ੍ਰਹਿ), ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿੰਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਬਚਤ ਸਮੂਹਾਂ) ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਮਤ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ।
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੁਣੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਜਿਚਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਪਨਾ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਅੱਜ ਵੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਨਿਵਾਸੀ ਲਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ।
"ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।" - ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਜਿਚਕਰ, ਜੇਤੂ, ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਜਿਚਕਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਜਿਚਕਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, "ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।" ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਓ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ, ਬਹੁ-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ, ਡਰੋ ਨਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਗਲਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਉਭਰੇਗਾ।
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