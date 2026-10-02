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ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੀਤਿਆ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ, ਕਈ ਰਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ

ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ: ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 144 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਧਨੰਜੈ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

Gandhi smriti historical Museum of last journey
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼... (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 2, 2026 at 9:22 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ) ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੰਡ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ 9 ਸਤੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 144 ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:17 ਵਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 1973 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

Gandhi smriti historical Museum of last journey
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ETV Bharat/GFX Team)

ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 144 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਲ

ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ 144 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਅੱਜ, ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਰਾਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ 9 ਸਤੰਬਰ, 1947 ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ 144 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

Gandhi smriti historical Museum of last journey
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਤਿਆ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ... (ETV Bharat)

9 ਸਤੰਬਰ, 1947: ਗਾਂਧੀ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ

ਡਾ. ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 144 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 9 ਸਤੰਬਰ, 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 9 ਸਤੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 144 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 78ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਐਲਾਨਿਆ। ਪੂਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ, ਭੋਜਨ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ।

Gandhi smriti historical Museum of last journey
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ETV Bharat/GFX Team)

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵਰਤ

ਜਨਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 1948 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

20 ਜਨਵਰੀ 1948: ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ

20 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ 144 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Gandhi smriti historical Museum of last journey
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ETV Bharat)

ਆਖਰੀ ਦਿਨ, 30 ਜਨਵਰੀ, 1948

30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਵਿਅਸਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਨੂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਭਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5:17 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਨ "ਹੇ ਰਾਮ।" ਅੱਜ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

Gandhi smriti historical Museum of last journey
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ETV Bharat)

ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜੋ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ 30 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।

Gandhi smriti historical Museum of last journey
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ETV Bharat)

ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੂੰਜੇਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ 157ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2019 ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

Gandhi smriti historical Museum of last journey
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ETV Bharat/GFX Team)

"ਰਘੁਪਤੀ ਰਾਘਵ ਰਾਜਾ ਰਾਮ" ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਜਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। "ਰਘੁਪਤੀ ਰਾਘਵ ਰਾਜਾ ਰਾਮ", ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ" ਵਰਗੇ ਭਜਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲਈ, ਧਰਮ, ਸੰਪਰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

ਡਾ. ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਚ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਊਰਜਾਵਾਨ, ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

Gandhi smriti historical Museum of last journey
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ETV Bharat/GFX Team)

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ

ਡਾ. ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

Gandhi smriti historical Museum of last journey
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ETV Bharat)

ਡਾ. ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤਾਪਮਾਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸੇਵਾ, ਸਾਦਗੀ, ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Gandhi smriti historical Museum of last journey
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ETV Bharat/GFX Team)

ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼

ਜਦੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ "ਹੇ ਰਾਮ" ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।

ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਤੱਕ

ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ, 1973 ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਜਘਾਟ, ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, 30 ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਗ, ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

Gandhi smriti historical Museum of last journey
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ETV Bharat)

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਟੂਰ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

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LAST JOURNEY OF BAPU
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